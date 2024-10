Papa: Meloni, ‘messaggio Wojtyla vive ancora e ci guida verso futuro più giusto’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Oggi ricorre il 46esimo anniversario dell’elezione di Papa Giovanni Paolo II, una figura straordinaria che ha segnato la storia del nostro tempo. Non dimenticherò mai la sua forza, la sua umanità e la sua instancabile dedizione alla pace e alla libertà. Un grande uomo che ha saputo parlare al cuore di tutti, credenti e non, testimoniando valori universali. Il suo esempio e i suoi insegnamenti rimangono un faro che continua a illuminare il nostro cammino”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Voglio ricordarlo con affetto e gratitudine, per tutto ciò che ha fatto per l’umanità e per il mondo intero. Il suo messaggio di speranza vive ancora oggi, e ci guida verso la costruzione di un futuro più giusto”, conclude Meloni.