Papa: Merkel, ‘Francesco vero amico dell’umanità’

21 Aprile 2025

Berlino, 21 apr. (Adnkronos/Dpa) – L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricordato Papa Francesco, definendolo “un vero amico dell’umanità”. “La sua voce ci mancherà”, ha detto Merkel. “Durante i suoi dodici anni di pontificato, è stato incrollabile nella sua preoccupazione per coloro che non potevano parlare per sé stessi. Non aveva paura di mettere le persone a disagio”, ha spiegato.

“Nelle conversazioni che ho avuto con lui, sosteneva con enfasi la necessità di costruire ponti anche in conflitti apparentemente insormontabili. Considerava sempre il mondo in tutta la sua diversità”, ho aggiunto l’ex leader dell’Unione Cristiano-Democratica e cancelliere tedesco dal 2013 al 2021, descrivendo Francesco come una persona “caratterizzata da un ottimismo incrollabile e contagioso”.