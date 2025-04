Papa: Nevi, ‘sua scomparsa rafforzi messaggio pace’

22 Aprile 2025

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Con Papa Francesco scompare anche il riferimento alla nostra Umbria che piange la morte del primo pontefice che ha preso il nome del poverello di Assisi. Lo ricorderemo sempre per la vicinanza alla nostra Umbria dove amava recarsi. Ma soprattutto per il continuo riferimento ai valori francescani che ha sempre e costantemente interiorizzato per tutta la vita dedicando il suo Pontificato agli ultimi del mondo, ai più bisognosi e alla pace. La speranza è che la sua scomparsa rafforzi il messaggio di pace che anche negli ultimi giorni ha rivolto al mondo intero”. Così in una nota il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi.