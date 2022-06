Papa: ‘no alla grammatica dell’uomo padrone e della donna serva’

Giugno 15, 2022

Città del Vaticano, 15 giu. (Adnkronos) – No alla “grammatica dell’uomo padrone e della donna serva”. Lo ha ammonito il Papa all’udienza generale. “Il servizio evangelico della gratitudine per la tenerezza di Dio non si scrive in nessun modo nella grammatica dell’uomo padrone e della donna serva. Non è vero questo!”, ha tuonato Francesco.

Bergoglio ha osservato che “dobbiamo apprendere bene che lo spirito dell’intercessione e del servizio, che Gesù prescrive a tutti i suoi discepoli, non è semplicemente una faccenda di donne: non c’è ombra di questa limitazione, nelle parole e nei gesti di Gesù. Questo tuttavia non toglie che le donne, sulla gratitudine e sulla tenerezza della fede, possano insegnare agli uomini cose che questi fanno più fatica a comprendere”.