Settembre 4, 2022

(Città del Vaticano 4 set. (Adnkronos) – Nuovo accorato appello del Papa per la pace nel mondo, con particolare attenzione all’Ucraina: “Pace in tutto il mondo specie nella martoriata Ucraina”, ammonisce il Papa all’Angelus, al termine della celebrazione per la beatificazione di papa Luciani.