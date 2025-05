Papa: Picierno, ‘auguri a papa Leone XIV per suo pontificato’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Rivolgo a Papa Leone XIV i miei auguri per l’inizio del suo pontificato in un tempo in cui l’umanità ha bisogno di un nuovo respiro di pace e fratellanza. Sono certa che la sua guida, così come quella di Papa Francesco, saprà aprire nuove strade di dialogo e speranza”. Lo afferma la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in una nota.