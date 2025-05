Papa: Renzi, ‘normale che abbia subito parlato di pace, Leone ha fermato Attila’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag (Adnkronos) – “In un mondo in cui tutti parlano di guerra per il Papa parlare di pace è normale. Il Vaticano è per definizione un luogo diplomatico. Con le seggiole di Trump e Zelensky la Casa Bianca divide e San Pietro unisce”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà.

“Non dimentichiamo il messaggio del Papa che ferma Attila. I tanti Attila del mondo moderno, nella Piazza rossa sicuramente ma anche quelli poco conosciuti nel sud del mondo, in Sud America e in Africa, sono quelli che la Chiesa è abituata a fronteggiare”, ha detto il leader di IV.