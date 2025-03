Papa: Renzi, ‘scelta mostrarsi sofferente fa parte del messaggio della Chiesa’

24 Marzo 2025

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Papa Francesco torna in Vaticano. Ed è una bella notizia, ovviamente, non solo per i credenti. Il modo con cui Francesco sceglie di mostrarsi al mondo malato e sofferente è parte del messaggio della Chiesa, specie in questa stagione della storia, e dà ancora più valore a un Giubileo così particolare. Un pensiero carico di affetto al Santo Padre”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.