Papa ricoverato, in dubbio partecipazione a celebrazioni pasquali

Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Dopo essere stato ricoverato ieri al policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria, quali effetti avrà il ricovero del Papa sulla sua partecipazione alle celebrazioni pasquali? Come sarà gestita ora la sua agenda? Domenica è prevista la celebrazione nella Domenica delle Palme poi, la prossima settimana, si entrerà nel vivo del Triduo Pasquale con le celebrazioni da giovedì, e la Via Crucis al Colosseo la sera del Venerdì Santo. Al momento il Vaticano si è limitato a dire che “si è fatto spazio nell’agenda del Papa perché i controlli possano proseguire per il tempo necessario”. Le celebrazioni del Pontefice sono in dubbio. Non si esclude che possa scattare un ‘piano B’ per consentire a Francesco di riprendersi al meglio. Si capirà nelle prossime ore.