Papa: Rojc (Pd), ‘Leone XIV sarà punto fermo’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Un grande giorno per la Chiesa che dimostra sempre più la sua universalità. In un momento delicatissimo per il quadro internazionale l’elezione del nuovo Pontefice offre un punto fermo. Servirà un dialogo stretto con il mondo islamico, ebraico e ortodosso, con le sempre più importanti realtà indiane e cinesi. L’auspicio è che i grandi della terra ascoltino la Parola e vi si ispirino, come è sembrato accadere alle esequie di Francesco”. La senatrice Tatjana Rojc (Pd), saluta il nuovo Papa Robert Francis Prevost.

“La Chiesa ha intrapreso un cammino di rinnovamento e – ha aggiunto Rojc – di severa presa di posizione su temi tenuti nascosti. Alzare il sipario è atto di umiltà che Francesco ha voluto e ora sono maturi i tempi delle riforme e della presa di coscienza”.