Papa: Salvini, ‘più treni, sconti e aiuto gratis a disabili e anziani per fedeli verso Roma**

21 Aprile 2025

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “Come ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, al di là della commozione, c’è anche l’impegno nelle prossime ore perché immaginiamo che migliaia e migliaia di pellegrini si avvicineranno a Roma. Stiamo ragionando, anche con Ferrovie, di aumentare l’offerta di treni, offrire accompagnamenti gratuiti per disabili e anziani e prezzi scontati per chi non se lo potrà permettere. Fino a ieri abbiamo lavorato per il successo del Giubileo e nelle prossime ore dovremo, purtroppo, occuparci delle anime che convergeranno a Roma”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini al Tg1.