Papa: Schlein, ‘da Leone costante richiamo pace, speriamo presto negoziati’**

21 Maggio 2025

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “L’insistenza sui temi sociali, sull’intelligenza artificiale, ma soprattutto la cosa che più colpisce di Papa Leone XIV è questo costante richiamo alla pace, in continuità anche con quello che è stato il pontificato di Papa Francesco”. Lo ha detto a Tv2000 la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite d’apertura della nuova puntata del programma ‘Di Bella sul 28’, condotto da Antonio Di Bella, in onda stasera 21 maggio alle ore 21.10.

“Papa Leone XIV – ha proseguito Schlein nell’anticipazione di Tv2000 – ha iniziato il Pontificato scegliendo un nome che è già un programma, richiamando il Papa della Dottrina sociale, Leone XIII, che era un Papa molto vicino ai lavoratori”.

“Oggi è ancora più necessario il tentativo di costruire ponti già adesso in questi pochi giorni. Dare la disponibilità della sede del Vaticano per ospitare negoziati che tutti auspichiamo possano esserci presto per riportare finalmente una pace giusta in Ucraina, così come nel Medio Oriente, a Gaza, dove quello che sta accadendo è inaccettabile perché siamo davanti a dei veri e propri crimini: 50 mila morti a Gaza, di cui 15 mila bambini, bombe buttate sulle scuole, sugli ospedali. Non si può tacere davanti a quello che sta accadendo perché vediamo la violazione del diritto internazionale umanitario. Bisogna che il governo italiano, ma pure l’Unione Europea, facciano ogni sforzo per far finire questo massacro e anche lì riportare una pace nel segno dei due popoli e due Stati”.