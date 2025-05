Papa: Schlein, ‘pace e invito a costruire ponti, ce ne sarà grande necessità’**

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Congratulazioni al nuovo Papa Leone XIV, che ha scelto come prime parole quelle della speranza di pace per i popoli di tutto il mondo, il ringraziamento a Papa Francesco e insieme l’invito accorato a costruire ponti attraverso il dialogo e l’incontro. Ce ne sarà grande necessità. Gli facciamo i migliori auguri per l’importante responsabilità che gli è stata affidata”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.