Papa: Schlein, ‘potente suo messaggio di pace e fraternità, portare avanti impegno per poveri’

21 Aprile 2025

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “È stato il Papa degli ultimi, degli emarginati, il Papa della giustizia sociale e dell’impegno per il Pianeta: il suo potente messaggio di pace e di fraternità resterà un’impronta durevole di vicinanza, compassione, amore per il prossimo che continuerà a lasciare il segno. Di fronte a questa dolorosa perdita, la nostra vicinanza va alla comunità cattolica e a tutte e tutti coloro che nel mondo lo piangeranno e ne porteranno avanti l’impegno per i più poveri”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.