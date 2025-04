Papa: Tajani, ‘ha lavorato fino all’ultimo per la pace, grande protagonista nella politica’

21 Aprile 2025

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “Sono in lutto tutte le persone che si battono per la pace, è questo il messaggio forte lanciato fino all’ultimo da Papa Francesco e per questo ha lavorato. Lo dobbiamo ricordare in questo momento cosi complicato nel mondo”. Lo ha detto Antonio Tajani al Tg1.

“Papa Francesco è stato un grande protagonista nella politica internazionale, non solo per la presenza al G7, ha inviato messaggeri di pace e si è sempre battuto per agevolare il dialogo tra i popoli in guerra tra di loro”, ha spiegato il ministro degli Esteri.