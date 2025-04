Papa: Vaticano, ‘lievi miglioramenti per voce, infezione ancora presente ma in miglioramento

4 Aprile 2025

Città del Vaticano, 4 apr. (Adnkronos) – Il Papa, in convalescenza a Casa Santa Marta, continua la terapia farmacologica e le fisioterapie motoria e respiratoria alle quali sta dedicando “molto tempo” con qualche risultato. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano che parla di “lieve miglioramento” che il Papa trae da entrambe le fisioterapie, in particolare per la voce. Le analisi del sangue hanno poi fatto registrato un “lieve miglioramento degli indicatori infettivi”, nel senso che resta l’infezione polmonare ma il quadro infettivo è in lieve miglioramento.