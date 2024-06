Pari opportunità: Mattarella, ‘a uomini serve crescita donne, non è mai abbastanza’

14 Giugno 2024

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Sono sempre stato convinto che il genere maschile dovrebbe essere grato quando vede una donna crescere, perchè gli uomini ne hanno bisogno, enormente bisogno, del contributo protagonista femminile in maniera assolutamente paritaria”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici del premio ‘Mela d’oro’ promosso dalla Fondazione Belisario, presieduta da Lella Golfo.

“Questo appuntamento che stasera si celebrerà al Colosseo -ha aggiunto il Capo dello Stato- sarà un’occasione per sottolineare quanta strada si fa, e non è ancora abbastanza. La varietà delle premiate con la Mela d’oro è emblematica di come, fortunatamente, si diffonde in maniera generale, dovunque, crescente la presenza femminile protagonista: dai vertici della magistratura, anche al massimo vertice, al giornalismo; dall’arte cinematografica al carisma francescano riversato in Vaticano, al mondo dell’economia, delle banche, dell’industria, alle giovani di brillante avvio di carriera nelle varie declinazioni della scienza ingegneristica, alla ricerca scientifica, ad una quantità di versanti in cui si esprime, si svolge, si diffonde la presenza femminile, a tutto vantaggio generale”.