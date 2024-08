9 Agosto 2024

Parigi, 9 ago. (Adnkronos) – Niente medaglia per la staffetta azzurra 4×100 metri campione olimpica in carica a Tokyo 2020, che chiude quarta ai Giochi di Parigi 2024. I quattro staffettisti azzurri Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu sfiorano il podio con il tempo 37.68. Oro al Canada in 37.50, argento al Sudafrica in 37.57 e bronzo alla Gran Bretagna in 37.61. Gli Stati Uniti buttano via la medaglia con un errore al cambio di testimone tra la prima e la seconda frazione tra Coleman e Bednarek.