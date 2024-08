Parigi 2024: Barelli, ‘ricorso al Tas pallanuoto? Se lo faremo è per dare riscontro formale’

8 Agosto 2024

Parigi, 8 ago. (Adnkronos) – “Ricorso al Tas? Noi abbiamo fatto già due ricorsi presso la federazione mondiale e sono stati respinti, ora aspettiamo le motivazioni per il Tas, se presenteremo il ricorso lì sarà per dare riscontro formale al nostro disappunto, ma non credo sortirà gli effetti sperati”. Queste le parole di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, in merito alle polemiche arbitrali in Italia-Ungheria di pallanuoto e i due ricorsi respinti. “La motivazione data in appello è che l’appello non può modificare risultato di una competizione…”, ha aggiunto, sottolineando poi il “dramma per i ragazzi, è allucinante che arbitri esperti, alle Olimpiadi, non abbiano la capacità di distinguere un atto violento da un gesto atletico eccezionale. Quello visto è un errore bestiale che è stato stigmatizzato da tutti, ma della solidarietà i ragazzi non sanno cosa farsene”, ha aggiunto Barelli.