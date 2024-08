Parigi 2024: basket, paura Usa poi la rimonta e Serbia ko 95-91, ora l’oro contro la Francia

8 Agosto 2024

Parigi, 8 ago. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti rischiano contro la Serbia che scappa avanti per tre quarti e mezzo di gara, poi il Team Usa rimonta grazie a Stephen Curry, Embiid e Durant e i serbi crolla 95-91, dicendo addio al grande risultato. Gli Usa si giocheranno l’oro con la Francia padrona di casa in questi Giochi 2024, mentre alla Serbia resta la sfida per il bronzo contro la Germania. Gara piena di colpi di scena alla Bercy Arena dove gli Usa, che avevano battuto abbastanza nettamente la Serbia sia durante la preparazione sia nella fase a gironi, rischiano una clamorosa eliminazione e la possibilità di non poter centrare il quinto titolo consecutivo nel torneo di basket olimpico.

La squadra americana va sotto di 17 punti nel secondo quarto e di 13 (63-76) a fine terzo periodo, ma poi la risalita e a circa 3 minuti e mezzo dalla sirena agganciano la Serbia 84-84. Uno straordinario Steve Curry che mette a segno 36 punti diventa inarrestabile, poi grazie anche alla doppia tripla di Lebron James con 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, e ai 19 punti di Embiid, gli Usa hanno fatto la differenza. Alla Serbia non sono bastate le grandi prestazioni di Bogdanovic (20 punti) e Jokic (17 punti).