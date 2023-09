Parigi 2024: canottaggio, qualificazione olimpica per il doppio Rambaldi-Sartori

Settembre 8, 2023

Belgrado, 8 set. – (Adnkronos) – Un’altra carta olimpica per l’Italia nell’ultima giornata di semifinali ai Mondiali di canottaggio. A Belgrado Luca Rambaldi e Matteo Sartori non si sono lasciati sfuggire l’occasione. Gli azzurri hanno chiuso al secondo posto la prima semifinale di doppio con il tempo di 6:23.94, terzo crono complessivo. Meglio di loro l’Olanda (6:19.31), vincitrice della prima semifinale, e la Croazia (6:23.02), che ha terminato in prima posizione l’altra semifinale. Undici i posti nazione per Parigi 2024 in palio nella specialità: ciò vuol dire che guadagnando l’accesso alla finale Rambaldi e Sartori hanno garantito all’imbarcazione azzurra la qualificazione ai Giochi Olimpici dell’anno prossimo.