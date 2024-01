Parigi 2024: Cio, ‘Giochi saranno sicuri e protetti’

Gennaio 18, 2024

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – I vertici olimpici hanno “altissima fiducia” nelle forze di sicurezza francesi per garantire che i Giochi di Parigi quest’estate si svolgano in tutta sicurezza, nel contesto delle crescenti tensioni in Medio Oriente. La campagna militare di Israele nella Striscia di Gaza, iniziata in risposta agli attacchi dei militanti di Hamas il 7 ottobre dello scorso anno, non mostra segni di cedimento, con le relazioni in tutta la regione del Medio Oriente che sono diventate tese. La Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (IIHF) aveva inizialmente bloccato la partecipazione di Israele ad un evento under 20 questo mese per motivi di sicurezza, ma ora ha annullato tale decisione. Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) è convinto che il governo francese abbia adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza di concorrenti, funzionari e spettatori a Parigi.

“Abbiamo molta fiducia nelle autorità per garantire che questi Giochi siano sicuri e protetti”, ha detto il direttore delle comunicazioni del Cio Mark Adams in un briefing in Corea del Sud alla vigilia dei Giochi invernali della gioventù. Il direttore esecutivo dei Giochi Olimpici Christophe Dubi ha aggiunto: “Questa fiducia si fonda sul rapporto ricevuto a dicembre dal comitato esecutivo del Cio, in cui il prefetto di polizia di Parigi ma anche il delegato del ministero degli Interni hanno riferito in modo molto preciso sulle misure che saranno adottate durante i Giochi. Stanno mobilitando tutte le risorse necessarie, circa 45.000 agenti di polizia e di sicurezza il giorno della cerimonia di apertura (il 26 luglio) e circa 35.000 ogni giorno, 24 ore su 24, nei restanti giorni. Questo è davvero un grande sforzo che viene fatto”.

Dubi ha affermato che i principi stabiliti sull’integrazione della sicurezza dopo il caos verificatosi alla finale di Champions League a Parigi nel maggio 2022 sono stati “seguiti molto bene”, citando l’assenza di grossi problemi quando la Francia ha ospitato la Coppa del mondo di rugby lo scorso autunno. Ed ha aggiunto: “Più recentemente (c’erano) circa un milione di persone sugli Champs-Élysées per segnare la svolta tra il 2023 e il 2024, quindi davvero questi sono elementi che ci danno grande fiducia”.