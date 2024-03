Parigi 2024: Cio, ‘no a cerimonia apertura per atleti russi e bielorussi ma vivranno evento’

19 Marzo 2024

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Gli atleti russi e bielorussi che prenderanno parte di Giochi Olimpici di Parigi 2024 “non parteciperanno alla sfilata delle delegazioni durante la Cerimonia di Apertura, trattandosi di atleti individuali. Ma verrà data loro l’opportunità di vivere l’evento. Questo è lo stesso scenario utilizzato per i partecipanti olimpici indipendenti ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992 (dall’ex Jugoslavia)”. Lo ha reso noto il Cio nel corso della prima giornata dell’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale. “La decisione in merito alla partecipazione alla Cerimonia di Chiusura verrà presa in una fase successiva, tenendo conto che non saranno le squadre a partecipare alla Cerimonia di Chiusura, ma tutti gli atleti insieme”. Inoltre “durante le cerimonie della vittoria di un evento, verrà sventolata la bandiera dell’AIN (Atleti Individuali Neutrali) e verrà suonato l’inno dell’AIN”.