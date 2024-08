Parigi 2024, Errani-Paolini in finale doppio femminile

2 Agosto 2024

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le due tenniste azzurre hanno battuto in semifinale per 6-3, 6-2, in un’ora e otto minuti di match, le ceche Kardina Muchova e Linda Noskova. A cent’anni dall’ultimo piazzamento sul podio olimpico, il tennis italiano si assicura una medaglia ai Giochi. Paolini tornerà a giocare una finale al Roland Garros a 2 mesi dall’epilogo del torneo dello Slam.

Le azzurre prendono il largo dal settimo game del primo set: mettono a segno un parziale di 9 giochi a 2 piegando la concorrenza in maniera netta. Il servizio delle italiane funziona (81% di prime palle) e garantisce il punto 3 volte su 4 /77%). Errani e Paolini non cedono mai il servizio, annullato le 3 palle break concesse e sfruttano le 3 chance per il break.

Errani e Paolini attendono di conoscere il nome delle avversarie per l’oro in vista della finale di domenica 4 agosto. Nella seconda semifinale si affrontano le spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo, ottave favorite del seeding, e la coppia formata dalle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, in campo come atlete indipendenti.