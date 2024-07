Parigi 2024: Inselvini (Fdi), ‘interrogazione a Commissione Ue su rispetto libertà religiosa’

27 Luglio 2024

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Inammissibili le immagini blasfeme viste, in diretta mondiale, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Ultima Cena interpretata da drag queen, un vero e proprio insulto alla dignità e alla libertà religiosa di oltre 2 miliardi di cristiani nel mondo e dei circa 328 milioni di cittadini dell’Ue di fede cristiana. La trasmissione di tale contenuto in un evento di portata globale come le Olimpiadi non solo offende profondamente la sensibilità religiosa, ma mina anche i principi di rispetto e tolleranza che dovrebbero essere alla base delle manifestazioni internazionali. Per questo, su mia iniziativa, assieme al capodelegazione Fidanza e ai colleghi europarlamentari di Fdi-Ecr Cavedagna, Ciriani, Donazzan, Gambino, Gemma, Magoni, Milazzo, Nesci, Picaro, Polato, Procaccini, Razza, Squarta, Torselli e Vivaldini abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione europea, chiedendo come intenda garantire il rispetto della libertà religiosa durante il proseguimento delle Olimpiadi e quali misure adotterà per evitare simili situazioni in futuro”. Lo sottolinea Paolo Inselvini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e del Gruppo dei Conservatori.

“La libertà di espressione e di manifestazione del pensiero -aggiunge- non dovrebbe mai risultare offensiva per le convinzioni e la fede altrui. È essenziale che le istituzioni europee prendano una posizione chiara e ferma contro simili offese”.