Parigi 2024: Macron e la presenza di Céline Dion a cerimonia apertura, ‘sarebbe grande notizia’

24 Luglio 2024

Parigi, 24 lug. (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha suggerito che la cantante Céline Dion parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi venerdì. La canadese, una delle cantanti francofone più famose di tutti i tempi, soffre di una rara malattia autoimmune e non si esibisce da anni. Sarebbe “una grande notizia” se lei si esibisse alla cerimonia sulla Senna, nel cuore della capitale francese, ha detto Macron a France 2 TV, “perché è una grande artista”.

Si dice che la 56enne si trovi nella città olimpica. “A quanto pare è arrivata a Parigi”, ha scherzato Macron, senza fornire ulteriori dettagli. Dion, il cui più grande successo è stato “My Heart Will Go On”, ha annunciato nel dicembre 2022 che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida. Recentemente ha affermato in un’intervista televisiva che la condizione può causare crampi muscolari in qualsiasi parte del corpo, causando, ad esempio, il congelamento delle mani o dei piedi. Ha problemi a camminare e cantare.