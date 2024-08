Parigi 2024: Mattarella, ‘al Colle il 23/9 anche atleti non medagliati’

29 Agosto 2024

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Come sapete il 23 settembre c’è un appuntamento al Quirinale formalmente per riportare le bandiere, che sono state portate qui dai due portabandiera che ringrazio molto, ma in realtà l’obiettivo di quell’incontro è ringraziare voi e gli atleti delle Olimpiadi per quanto fatto in questi due tempi di questa grande occasione”. Lo ha detto Sergio Mattrarella, incontrando gli atleti paralimpici italiani a Parigi, ricordando l’invito fatto agli azzurri al Colle. “Come forse avete sentito ho chiesto che venissero non soltanto coloro che hanno conquistato medaglie ma anche chi è arrivato al quarto posto, per rappresentare con loro tutti quelli che hanno partecipato alle Olimpiadi perché questo è già un traguardo importante”.

“E anche perché la presenza dei quarti posti, degli altri, raffigura che chi conquista una medaglia non è una espressione isolata di capacità sportiva ma è frutto di un movimento sportivo che alimenta una quantità di prestazioni importanti”, ha concluso, con riferimento alla presenza prevista a Roma anche degli atleti fuori dal podio della competizione olimpica.