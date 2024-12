Parigi 2024: Mattarella, ‘da atleti italiani esempio oltre i confini dello sport’**

31 Dicembre 2024

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Desidero rivolgere un saluto alle donne e agli uomini di sport in questo che è stato un anno olimpico e paralimpico. Ricordo le notti di Parigi, l’orgoglio dei nostri atleti attorno alla nostra bandiera. Sono a loro grato per i successi e ancor di più per l’autentico spirito sportivo con cui hanno vissuto la loro partecipazione: un bell’esempio, ben oltre i confini dello sport”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.