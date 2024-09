Parigi 2024: Mattarella, ‘eccellente stato di salute sport italiano, bene Ganna e Affini’

23 Settembre 2024

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Potremmo fare un bilancio di questi due grandi eventi di sport, di questi momenti straordinari di sport che avete vissuto e che abbiamo vissuto con voi tutti quanti. Risalta l’eccellente stato di salute dello sport italiano, chiara dimostrazione della qualità delle nostre due squadre. Le conferme continuano come quella fornita ieri da Filippo Ganna ed Edoardo Affini nei Mondiali di ciclismo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di restituzione della Bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

“Questa qualità -ha proseguito il Capo dello Stato- viene oggi sottolineata anche dalla presenza, accanto a chi ha raggiunto l’emozione della medaglia, di coloro che hanno conquistato il quarto posto, non soltanto perchè rappresentano tutte le atlete e tutti gli atleti che, pur senza salire sul podio, hanno brillantemente partecipato -e questo va ricordato è lo spirito olimpico, ce lo ha rammentato Benedetta Pilato”.

“Sono presenti qui i quarti posti -ha sottolineato Mattarella- anche per raffigurare la grande solidità con cui il nostro movimento sportivo olimpico e paralimpico si è presentato a Parigi. Le medaglie non sono dovute a singoli campioni isolati, quasi cattedrali nei deserti, ma, al contrario, a un movimento in buona salute e in crescita costante, crescita da sostenere in ogni modo”.