Parigi 2024: Mattarella, ‘oggi prolunghiamo la festa dello sport’

23 Settembre 2024

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Questo incontro al Quirinale desidera e intende non concludere ma prolungare la festa dello sport che è iniziata con la consegna delle bandiere e si è sviluppata nei Giochi olimpici e paralimpici. Soprattutto vorrebbe riprenderne lo spirito coinvolgente, emozionante,di valore straordinario, che avete tutte voi e tutti voi così bene interpretato e fatto vivere nei giochi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di restituzione della Bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

“I complimenti -ha proseguito il Capo dello Stato- sono per aver fatto meglio di Tokyo, era difficile per il livello già raggiunto allora, e per le Paralimpiadi ulteriormente, considerata la entusiasmante crescita di partecipazione da ogni parte del mondo. Colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie, cosa inimmaginabile nelle prassi, nelle esperienze delle Olimpiadi e Paralimpiadi che vi sono state. E il fatto di essere l’unico Paese che ha questa caratteristica è davvero motivo di soddisfazione”.