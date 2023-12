Parigi 2024: Mei, ‘pronosticate 6-8 medaglie ai Giochi per l’atletica azzurra, non mi nascondo’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – “Gli Europei del 2024 a Roma saranno i campionati più belli di sempre. Mi prendo un rischio, così come quando ho pronosticato 6-8 medaglie alle prossime Olimpiadi e non mi nascondo. Le possibilità ci sono, poi si può andar bene o male, ma l’importante è che i ragazzi diano il massimo. Quando lo fanno che altro gli puoi dire. Siamo tutti pronti”. Queste le parole del presidente Fidal, Stefano Mei, durante il convegno Ussi e Sport e Salute ‘L’atletica e chi la racconta – Luoghi, storie e cambiamenti per la regina degli sport’ al Salone d’Onore del Coni.

“Le ultime tre stagioni hanno portato alla ribalta l’atletica. Vincere le medaglie è un mix di contingenze, ma io guardo alla vittoria in Coppa Europa che sancisce che siamo il movimento più forte d’Europa. Di questo sono orgoglioso”, aggiunge Mei.