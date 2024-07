Parigi 2024: Mieli, ‘inaccettabile che pugile Carini debba affrontare uomo’

31 Luglio 2024

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Domani l’atleta Angela Carini, una delle pugili più brave del panorama italiano, si troverà ad affrontare sul ring un uomo. Il pugile in questione, escluso dai Mondiali femminili per non aver superato i test ormonali, combatterà con le ragazze a Parigi. Un episodio inaccettabile che non può passare in sordina”. Lo afferma la senatrice Ester Mieli, responsabile dipartimento Pari opportunità di Fratelli d’Italia.