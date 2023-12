Parigi 2024: ministro esteri Urcaina, ‘Cio da a Russia via libera per trasformare giochi in arma’

Dicembre 8, 2023

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Il Cio ha sostanzialmente dato alla Russia il via libera per trasformare le Olimpiadi in un’arma. Perché il Cremlino utilizzerà ogni atleta russo e bielorusso come arma nella sua guerra di propaganda. Esorto tutti i partner a condannare fermamente questa decisione vergognosa, che mina i principi olimpici”. Così su X il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba dopo la decisione del Coio di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare come neutrali ai Giochi di Parigi 2024.