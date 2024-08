Parigi 2024: nuoto fondo, Taddeucci bronzo nella 10 km

8 Agosto 2024

Parigi, 8 ago. (Adnkronos) – L’azzurra Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia di bronzo nuotando nella Senna la 10 km femminile di nuoto di fondo ai Giochi di Parigi 2024 con il tempo di 2:03.42.8. Oro alla all’olandese Sharon van Rouwendaal in 2:03.34.2 e argento all’australiana Moesha Johnson in 2:03.39.7. Sesto posto per l’altra azzurra Giulia Gabbrielleschi.