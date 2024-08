Parigi 2024: saltatrice in alto ucraina Mahuchikh dedica oro ‘ai quasi 500 atleti uccisi**

5 Agosto 2024

Parigi, 5 ago. (Adnkronos) – La saltatrice in alto ucraina Yaroslava Mahuchikh ha dedicato il suo oro olimpico agli atleti uccisi durante l’invasione russa del suo paese. La guerra è iniziata a febbraio 2022 e non c’è segno di una fine. L’Ucraina aveva preso in considerazione l’idea di boicottare i Giochi di Parigi dopo che il Comitato olimpico internazionale aveva affermato che i russi avrebbero potuto competere come neutrali se avessero dimostrato di non sostenere il conflitto. Solo 15 olimpionici russi sono a Parigi, quindi l’Ucraina ha deciso di competere e la detentrice del record mondiale Mahuchikh è stata contenta che l’abbiano fatto. “Questa medaglia è importante, ma la Russia ha ucciso persone nel mio paese”, ha detto la 22enne. “Quasi 500 atleti sono morti in guerra e non potranno mai partecipare alle competizioni. Non festeggeranno mai, non sentiranno mai questa atmosfera, quindi sono particolarmente felice di questa medaglia. È per tutti loro”.

Mahuckikh ha regalato all’Ucraina un secondo oro a Parigi finora, dopo la squadra femminile di scherma nella sciabola. “Si tratta di vincere medaglie per il nostro Paese, per l’Ucraina”, ha aggiunto, prima di elogiare coloro che difendono la sua patria. “Grazie a loro, abbiamo l’opportunità di essere qui, di competere per i titoli e di mantenere il nostro Paese sulla strada giusta e mostrare il meglio di tutti noi”.