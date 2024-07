Parigi 2024: Starmer bloccato da sabotaggio Tgv, ha preso volo per capitale francese

26 Luglio 2024

Londra, 26 lug. (Adnkronos) – Il primo ministro britannico Keir Starmer è stato ‘colpito’ dalle azioni di sabotaggio con ordigni incendiari perpetrate questa mattina sulla rete ferroviaria francese ad alta velocità, il Tgv, che ha portato una conseguente interruzione sulla linea Eurostar. Tanto che per raggiungere Parigi in tempo per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici ha dovuto prendere un volo diretto alla capitale francese. Lo ha reso noto Downing Street spiegando che, prima di recarsi alla cerimonia lungo la Senna, Starmer parteciperà al ricevimento per i leader organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron.