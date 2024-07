Parigi 2024: tuffi, altro oro alla Cina nel sincro 3 metri, Italia quarta

27 Luglio 2024

Parigi, 27 lug. (Adnkronos) – Le cinesi Chang Yani e Chen Yiwen si aggiudicano l’oro nei tuffi categoria trampolino sincro 3 metri femminili con il punteggio di 337.68. Argento alle americane Bacon-Cook con 314.64 e il bronzo alle britanniche Harper-Mew Jensen con 302.28, come ai recenti campionati mondiali. Solo quarte le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che hanno chiuso con 293.52 punti. Le tre volte campionesse mondiali hanno dominato la gara con l’unica piccola imperfezione al quarto e penultimo salto quando sono entrate in acqua non esattamente alla stessa distanza dal trampolino dopo 3 salti mortali e mezzo. È stato il sesto oro su sette edizioni olimpiche dell’evento per la superpotenza cinese dei tuffi, che aveva perso solo contro i russi al debutto nel 2000. Il successo ha anche significato che la Cina ha vinto le prime due medaglie d’oro in palio ai Giochi di Parigi, circa mezz’ora dopo che Huang Yuting e Sheng Lihao hanno dominato la finale di tiro a squadre miste di carabina ad aria compressa da 10 metri.