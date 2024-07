Parigi 2024: Vezzali, ‘cerimonia innovativa ma continuo a preferire sfilata nello stadio’**

27 Luglio 2024

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Ho vissuto cinque Olimpiadi e partecipato a tutte le cerimonie inaugurali ed essere all’interno dello stadio olimpico, sfilare con il giro sulla pista, essere poi sul campo con gli atleti di tutte le nazioni e da lì assistere alla festa è un’esperienza fantastica. La cerimonia di ieri è stata innovativa, con l’obiettivo di volgere il presente al futuro, di dare un messaggio di rinnovamento, purtroppo è piovuto e ci sono state delle complicazioni. È comunque un tentativo da apprezzare, anche se continuo a preferire la cerimonia all’interno dello stadio e quindi la tradizione che c’è stata fino a ieri”. Lo dice all’Adnkronos Valentina Vezzali, nove medaglie olimpiche di cui sei d’oro nella scherma e un passato recente da deputata e sottosegretaria allo Sport nel Governo Draghi.

“Naturalmente -aggiunge- sarebbe interessante sentire il parere degli atleti che hanno sfilato a bordo dei battelli sulla Senna e soprattutto di quelli che hanno vissuto i due modelli di cerimonia”. Vezzali preferisce invece non entrare nelle polemiche che hanno suscitato alcuni momenti dell’evento inaugurale delle Olimpiadi. “Il Comitato organizzatore ha voluto puntare su qualcosa di diverso che può essere o meno criticato. Non giudico lo spettacolo, il contorno – ribadisce – preferisco soffermarmi di più sul senso dei giochi olimpici e continuo a preferire e ritenere fantastico il contesto in cui li ho vissuti io con la cerimonia all’interno dello stadio”.