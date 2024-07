Parità di genere, InfoCamere aderisce al network Valore D

31 Luglio 2024

Roma, 31 lug. (Adnkronos/Labitalia) – InfoCamere, la società delle Camere di Commercio per innovazione digitale leader nei servizi Ict per le pubbliche amministrazioni e le imprese, annuncia l’adesione a Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese.

“L’ingresso nel Network di Valore D, si inserisce nel percorso di miglioramento continuo dell’azienda verso l’affermazione dei valori della diversità e dell’inclusione attraverso il confronto e il networking con altre imprese e organizzazioni di eccellenza. La diversità e l’inclusione, in quanto valori centrali, rappresentano gli obiettivi tra i più sfidanti nell’ambito dello sviluppo sostenibile (Sdgs) che l’azienda è impegnata a perseguire” ha detto la direttrice delle risorse umane di InfoCamere, Elena Proietti.

“L’attenzione alla diversità di genere è una risorsa chiave per la crescita ed è particolarmente sentita da una realtà come la nostra che punta sulle competenze, in particolare nelle materie scientifiche e tecniche, indispensabili per lo sviluppo dei servizi digitali di cui oggi hanno estremamente bisogno le imprese e il paese”, ha continuato.

A giugno 2024 le donne in InfoCamere sono 498 e rappresentano il 45,14% del totale della forza lavoro. Le politiche aziendali a favore della parità di genere costituiscono una strategia chiave per la crescita dell’azienda, che ha trovato concretezza nel 2023 con l’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla Parità di Genere, rafforzata dal rinnovo della certificazione ISO 14001 e la conferma nelle classifiche dei principali award di sostenibilità elaborate da Statista per il Sole 24 Ore (‘Leader della sostenibilità 2023’ e ‘Le 100 Aziende più attente al Clima 2023’).

Una dimostrazione dell’impegno profuso in termini di formazione, politiche di sviluppo del personale e iniziative di sensibilizzazione per creare un ambiente di lavoro equo, rispettoso e collaborativo per tutti, che si traduce ad esempio in un gender pay gap intorno all’1% rispetto all’intera popolazione aziendale, dalla dirigenza ai livelli impiegatizi di ingresso, e in una job retention superiore rispetto alle aziende del settore.

L’ingresso nel network di Valore D rafforza l’impegno di InfoCamere affinché il benessere e l’inclusione siano elementi fondamentali per creare un ambiente di lavoro sostenibile e produttivo. L’azienda ha adottato un approccio organizzativo inclusivo, orientato a valorizzare le diversità di genere, cultura, religione ed etnia offrendo a tutti le stesse opportunità di crescita. I valori di rispetto della dignità della persona e di correttezza nei rapporti interpersonali sono applicati nelle politiche di assunzione, gestione e sviluppo del personale, incentivando il pieno riconoscimento del principio di pari opportunità ed eguale trattamento tra le persone. Nel 2023 sono stati organizzati momenti formativi legati alle tematiche di inclusione, parità di genere e diritti umani utilizzando piattaforme e-learning e percorsi di induction per i neoassunti. In particolare, i corsi formativi hanno riguardato il mobbing e molestie in azienda, il pregiudizio, parità di genere e il gap generazionale a confronto.