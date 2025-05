Parlamento: ancora premier time, Meloni mercoledì 13 alla Camera**

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag (Adnkronos) – E’ ancora premier time in Parlamento. Dopo il Senato, questa volta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà alla Camera mercoledì prossimo per rispondere alle interrogazioni dei deputati in uno degli appuntamenti più rilevanti della prossima settimana alle Camere.

A Montecitorio si riprende lunedì 12 alle 15, con la discussione generale sulla conversione del Dl su elezioni e referendum, già approvato dal Senato e in scadenza il 18 maggio. Da martedì pomeriggio alla Camera si comincia a votare e, dopo il Dl elezioni, all’Odg c’è anche il Dl sull’immigrazione irregolare, da inviare al Senato e in scadenza il 27 maggio.

Mercoledì è il giorno ‘clou’ a Montecitorio. Alle 12 è in calendario l’informativa urgente del ministro Adolfo Urso sui dazi, alle 16 tocca alla premier Giorgia Meloni con il premier time. Al Senato si riprende martedì 13 maggio alle 16,30. All’Odg c’è la discussione sul Dl sulle esequie di papa Francesco e l’elezione di papa Leone, che scade il 21 giugno. A seguire l’elezione per un segretario e la discussione sulla Pdl di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, già approvata dalla Camera. In ‘coda’ nel calendario di palazzo Madama resta, tra gli altri, il Dl cittadinanza in scadenza il 27 maggio.