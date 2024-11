Parlamento: autonomia e Codice della strada in aula prossima settimana**

15 Novembre 2024

Roma, 15 nov (Adnkronos) – Autonomia differenziata e Codice della strada sono tra i principali argomenti all’esame del Parlamento nella prossima settimana. Alla Camera, da martedì mattina, l’aula lavora sulle mozioni legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e favore dell’attivista russo Vladimir Kara-Murza, per il conferimento della cittadinanza italiana.

A seguire il calendario prevede l’esame delle mozioni dell’opposizione sull’autonomia differenziata, che assume particolare valore dopo la recente sentenza della Cassazione sul Ddl Calderoli, con un focus particolare sulla definizione dei Lep. Subito dopo l’Odg dell’aula comprende le nuove norme sui reati contro gli animali e la Pdl sulla rigenerazione urbana.

Al Senato il primo provvedimento all’Odg, da martedì, è il nuovo Codice della strada. A seguire, i Ddl sulla mototerapia (già approvato dalla Camera); quello sullo sviluppo delle competenze non cognitive per le scuole (già approvato dalla Camera); sul rafforzamento dei servizi dei Consolati (già approvato dalla Camera); sulle vittime dell’incuria; sui controlli sanitari per il Giubileo. Sia alla Camera e al Senato, poi, i tradizionali appuntamenti con il Question time a metà settimana.