Parlamento: comunicazioni Meloni e carceri all’Odg delle Camere**

14 Marzo 2025

Roma, 14 mar (Adnkronos) – La comunicazioni della premier Giorgia Meloni e la seduta straordinaria sulle carceri sono i principali temi all’Odg delle Camera per la prossima settimana. A Montecitorio, la seduta per la discussione sulle comunicazioni della Meloni in vista del Consiglio Ue del 20 e 21 marzo è fissata per mercoledì 19 alle 9,30, mentre la consegna del testo delle comunicazioni avrà luogo nella seduta di martedì 18 alle 15,30.

Considerato il fatto che il programma di Montecitorio prevede anche l’esame di provvedimento come il Dl sull’ex Ilva, già approvato dal Senato, si svolgerà probabilmente giovedì 20 la seduta straordinaria sulle carceri con la discussione delle mozioni presentate dall’opposizione. Sempre giovedì, ma al mattino (ore 9) è prevista invece l’informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro per la Protezione civile, sugli eventi sismici nei Campi Flegrei.

Alla Camera resta sempre all’Odg, ma in coda a una serie di provvedimenti, la discussione e il voto della mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Al Senato, l’appuntamento con le comunicazioni della Meloni è per martedì 18 alle 14.30, con diretta Tv. Sia a palazzo Madama che a Montecitorio sono confermati gli appuntamenti con il Qt e gli atti di sindacato ispettivo.