Parlamento: conclusa missione a Budapest per evento ‘patrimonio culturale e identità nazionali’

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Si è conclusa la missione istituzionale della delegazione del Parlamento italiano a Budapest per la conferenza interparlamentare ‘Patrimonio culturale e identità delle minoranze nazionali tradizionali’ nell’ambito della dimensione parlamentare della Presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione europea nel secondo semestre del 2024 composta dal presidente Federico Mollicone come capo-delegazione, Pasqualino Penza, le senatrici Domenica Spinelli e Nicoletta Spelgatti e i funzionari tecnici. In conclusione, il presidente della sessione plenaria Karoly Panczel, capo della delegazione ungherese, ha ringraziato tutti i partecipanti e in particolar modo la delegazione italiana nella persona del presidente Mollicone per gli interventi e per l’espressione ‘Europa delle patrie’.

Il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone aveva chiuso il suo intervento dicendo che “riscopriremo la nostra storia comune secolare e daremo nuova linfa ai piccoli borghi, alle aree interne e ai comuni montani e a tutte le identità locali che fanno grande l’Italia e la nostra Europa. Siamo d’accordo con gli ungheresi e tutti quei popoli che difendono le tradizioni e le identità storiche da quel relativismo culturale che vuole cancellarle e dall’ideologia Woke, che vuole rileggere la storia alla luce del politicamente corretto contemporaneo. L’Europa delle patrie ha una sua specificità, che ha irradiato e dato vita alla civiltà occidentale ed è giusto che le riscopra e preservi in nome di quanto scolpito qui davanti a questo meraviglioso Parlamento: Pro Patria et libertate”.