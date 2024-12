Parlamento: da lunedì separazione carriere in Aula Camera, attesa per approdo manovra

6 Dicembre 2024

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Licenziato dalla commissione Affari costituzionali martedì scorso, da lunedì prossimo, 9 dicembre, approda nell’Aula della Camera il disegno di legge per la separazione delle carriere in magistratura. All’ordine del giorno l’inizio della discussione generale, mentre per quanto riguarda l’esame del provvedimento si entrerà nel vivo a inizio 2025.

L’agenda di fine anno è infatti ricca di decreti legge da convertire, oltre naturalmente la legge di Bilancio da approvare entro la fine dell’anno. Durante la settimana terminerà il lavoro in commissione e da lunedì 16 dicembre dovrebbe partire la discussione in Aula.

Nell’attesa martedì 10 voto di fiducia sul decreto legge Ambiente prima del via libera definitivo sul provvedimento, mentre da mercoledì 11 sarà la volta del decreto legge contenente norme in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Pnrr. Testo, quest’ultimo, da inviare in Senato e da convertire entro il 27 dicembre.

A Palazzo Madama primo punto all’ordine del giorno a partire dal pomeriggio di martedì il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2023, già licenziato dalla Camera.

Per deputati e senatori poi due appuntamenti in seduta comune del Parlamento. Martedì alle 11 nuova votazione per l’elezione dei giudici costituzionali, anche se si prevede ancora un nulla di fatto con l’ipotesi di arrivare a gennaio ad un’intesa tra le forze politiche che permetta di superare l’impasse.

Mercoledì 11, invece, alle 15.10 cerimonia per la Visita di Stato del Re di Spagna, Filippo VI, e della Regina Letizia.