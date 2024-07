Parlamento: dallo sport alle liste di attesa, rush finale sui decreti alla Camera e al Senato

12 Luglio 2024

Roma, 12 lug (Adnkronos) – Rush finale fino alla pausa estiva, alla Camera e al Senato, con i lavori parlamentari segnati dalla necessità da approvare un nutrito pacchetto di decreti in scadenza. Solo a Montecitorio sono 6 i provvedimenti da licenziare prima dello stop per le vacanze che potrebbe arrivare nella seconda settimana di agosto.

Così alla Camera si inizia subito, dalla seduta antimeridiana di lunedì 15, con il Dl Sport che scade il 30 luglio ma deve essere inviato ancora al Senato. Martedì 16, al mattino, come sempre interpellanze e poi ancora il Dl Sport all’Odg seguito dal Ddl di proroga termini in materia tributaria e il Ddl di istituzione della filiera formativa tecnologica-professionale.

Mercoledì 17 secondo decreto della settimana in aula, il Dl semplificazione edilizia che scade il 28 luglio, anche questo però da inviare al Senato. Nel pomeriggio, come sempre, il Question time. Giovedì 18 e venerdì 19 è ancora il Dl semplificazione edilizia a occupare il calendario dei lavori, che vede la prosecuzione notturna prevista per tutta la settimana.

(Adnkronos) – Al Senato tira un’aria simile. Il calendario dei lavori settimanale prevede, per martedì 16 dalle 11, la conversione del Dl sulla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e, a seguire, la conversione del Dl sulla ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. Giovedì 18 è in programma il Question time dalle 15.

In generale, comunque, fino alla pausa estiva l’ordine del giorno di Montecitorio e palazzo Madama sarà segnato dalla presenza dei decreti. Alla Camera sono sei i Dl in scadenza attesi in aula: oltre al Dl Sport e al Dl sulla Semplificazione edilizia dal 22 luglio toccherà al Dl Salute, dal 26 al Dl Infrastrutture, dal 29 luglio al Dl carceri, dal 2 agosto al Dl Protezione civile.

A palazzo Madama il calendario dei lavori, da definire a seconda dell’andamento degli stessi, comprende dal 23 il Dl Semplificazione edilizia e il Dl Sport, attesi dalla Camera, e il Dl sui Campi flegrei; dal 29 il Dl sulle materi prime e il Dl sulle Infrastrutture e investimenti strategici, attesi dalla Camera. Anche a palazzo Madama, in attesa di definizione, il calendario prevede i lavori fino al 9 agosto.