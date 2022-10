Ottobre 14, 2022

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “I miei auguri ai neo eletti presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Avranno il compito di rappresentare le istituzioni e guidarle in un momento delicato per il nostro Paese. Buon lavoro”. Così in una nota Roberto Fico.