Parlamento: flussi, fisco e Consulta in aula la prossima settimana**

22 Novembre 2024

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Il Dl flussi, il Dl fisco e il voto per l’elezione di 4 giudici costituzionali sono all’ordine del giorno dei lavori parlamentari della prossima settimana. Alla Camera si parte lunedì in mattinata con il decreto flussi, sul quale è stata già preannunciata la questione di fiducia che verrà posta nel primo pomeriggio. Il provvedimento è da inviare al Senato ed è in scadenza il 10 dicembre.

Martedì 26 dalle 13,15 sono quindi in programma le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, dalle 15 il voto sulla fiducia per appello nominale e dalle 16 alle 20 il seguito dell’esame, con possibile prosecuzione notturna dalle 21 alle 24. Mercoledì, dopo l’eventuale prosecuzione dell’esame del Dl flussi e la legge sul mercato e la concorrenza, all’Odg dell’aula di Montecitorio sono iscritte le mozioni sulle iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il cui esame era stato rinviato dopo una serie di polemiche tra maggioranza e opposizione.

Giovedì 28 novembre, dalle 9, il Parlamento in seduta comune si ritrova per eleggeri giudici della Consulta. Questa volta l’appuntamento è doppio, con due schede e due quorum diversi: per un giudice già scaduto, ormai al decimo scrutinio, sono richiesti i 3/5 dell’Assemblea. Per tre giudici in scadenza in 21 dicembre servono i 2/3, essendo il primo scrutinio. (segue)

(Adnkronos) – Sempre alla Camera venerdì, tra le altre cose, in calendario c’è la Pdl sull’istituzione della giornata nazionale ‘Enzo Tortora’ in memoria delle vittime di errori giudiziari.

Al Senato al primo punto dell’Odg della prossima settimana, martedì dalle 16,30, ci sono i provvedimenti sull’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. A seguire, è previsto l’approdo nell’aula di palazzo Madama del Dl fisco, in scadenza il 18 dicembre. Il voto finale sul provvedimento in commissione Bilancio è però slittato a lunedì pomeriggio, con l’obiettivo di arrivare in aula per mercoledì.

Tra gli altri argomenti nel calendario dell’aula del Senato c’è poi il Ddl sulle ‘disposizioni in materia di morte medicalmente assistita’ (ove concluso dalle commissioni). Sia a Montecitorio che a palazzo Madama in agenda sono poi previsti gli atti di sindacato ispettivo e il Question time a metà settimana.