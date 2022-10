Parlamento: M5S metterà ai voti vicepresidenze

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Il M5S, a quanto si apprende, metterà ai voti i nomi pentastellati per le vicepresidenze di Senato e Camera. Lo si apprende da fonti del Movimento. A Palazzo Madama, dove è scontato che il Movimento spunti l’incarico, è data ormai per acquisita la designazione di Mariolina Castellone. Alla Camera invece i nomi in ballo sarebbero quelli dell’ex ministro Sergio Costa e della vicepresidente del Movimento, Alessandra Todde. Domani i deputati e i senatori M5S torneranno dunque a riunirsi.