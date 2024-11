Parlamento: manovra e tutela del personale sanitario tra i lavori all’Odg

8 Novembre 2024

Roma, 8 nov (Adnkronos) – La manovra, che finalmente comincia ad entrare nel merito, e il decreto per tutelale il personale sanitario dalle violenze sono tra i punti centrali del calendario dei lavori parlamentari della prossima settimana.

Alla Camera, come avviene ormai da una settimana, occhi puntati sulla commissione Bilancio, dove lunedì 11 alle 16 scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge di Bilancio. Dopo le audizioni, il focus si sposta quindi sui contenuti del provvedimento. In aula la settimana parte con ratifiche e mozioni, tra queste quella della Lega sulla cura e assistenza dei pazienti colpiti da sclerosi multipla e patologie correlate e quella del Pd sul sostegno e lo sviluppo delle aree interne.

Da martedì l’aula di Montecitorio inizia l’esame per la conversione in legge del decreto sulle misure urgenti contro la violenza “nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”. Il Dl è in scadenza il prossimo 30 novembre. Al Senato al momento il calendario prevede l’esame del Ddl sull’ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco. Sia a Montecitorio che a palazzo Madama sono inoltre sempre in programma gli appuntamenti con il Question time, le interpellanze e le interrogazioni.