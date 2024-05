Parlamento: mercoledì seduta comune per elezione giudice Consulta

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Mercoledì 15 maggio, alle ore 9, nell’Aula di Montecitorio, il Parlamento si riunisce in seduta comune per la votazione a scrutinio secreto per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. Essendo questo il quarto scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. La chiama inizia dai senatori.